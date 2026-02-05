Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"

Annuncio importante di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, nel post-vittoria per 2-1 sul Torino all'U-Power Stadium di Monza con conseguente accesso in semifinale di Coppa Italia. Riguarda infatti i rientri dai rispettivi infortuni di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella: "Loro rientreranno appena dopo il Sassuolo da quello che so io", a proposito dei due titolarissimi del centrocampo nerazzurro.

Menzione d'onore in conferenza stampa post-partita invece per Andy Diouf, reduce da una prova più che positiva e autore del suo terzo sigillo in maglia nerazzurra: "Il lavoro che ha svolto, quello che sta facendo, può anche migliorare. Ha tanta umiltà e voglia di lavorare, siamo felici di quello che sta facendo. Forse anche io ho sbagliato in alcuni momenti ma siamo contenti".

Un commento dedicato invece alle prove fornite dai due baby sfornati dal vivaio dell'Inter, ossia Cocchi e Kamate, questa sera in campo da titolari insieme a Thuram e compagni. Con il francese di 21 anni dislocato sull'out destro al posto di Luis Henrique, capace di confezionare il suo primo assist in prima squadra sotto la gestione Chivu: "Merito loro, sia Cocchi che Kamate gli ho allenati in Primavera e conosco le loro ambizioni. Merito anche di Vecchi e del suo lavoro con l'Under 23. Serve anche la loro spensieratezza".