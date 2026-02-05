Sampdoria, Boersma è stato ad un passo. Koeman: "Poi ha chiamato il Mechelen"

La Sampdoria ha provato a portare in Italia Bouke Boersma, ma l'attaccante olandese ha preferito il KV Mechelen. Il centravanti classe 2002, che si è messo in luce con il De Graafschap in Eerste Divisie, era finito nel mirino di diversi club europei prima di scegliere il Belgio.

Sampdoria in corsa, poi il sorpasso di Mechelen

Len Koeman, agente del giocatore, ha spiegato a Het Nieuwsblad come si è sviluppata la trattativa: "Avevamo già avuto molte videochiamate. Con Sampdoria, Karlsruhe, Go Ahead Eagles. Poi ci ha chiamato Tom Caluwé". Il direttore tecnico del Mechelen ha cambiato le carte in tavola presentando un progetto convincente. "Mechelen è una squadra che compete per le prime sei posizioni in Belgio. L'intero quadro era semplicemente giusto", ha aggiunto Koeman. La Sampdoria aveva quindi mostrato interesse concreto per rinforzare il reparto offensivo, ma l'intervento del club belge si è rivelato decisivo.

L'aiuto delle leggende del Mechelen

A facilitare la decisione hanno contribuito anche Erwin Koeman (padre dell'agente) e Piet den Boer, ex giocatori del Mechelen. "Volevo dare a Bouke un'immagine chiara del club e della sua storia. Quindi ho pensato che fosse bello che queste due leggende potessero dargli maggiori informazioni", ha spiegato l'agente.

L'intervento dei due ex calciatori è stato utile per rassicurare il giovane attaccante: "Si trattava più di tranquillizzarlo su Mechelen come club e città. Forse ha contribuito un po' alla sua scelta".

Il trasferimento si è concluso per una cifra superiore al milione di euro. All'esordio contro l'Oud-Heverlee Leuven, Boersma ha immediatamente ripagato la fiducia con due assist, dimostrando le qualità che avevano attirato l'attenzione della Sampdoria e degli altri club interessati. Per i blucerchiati resta la beffa di aver perso un profilo seguito con attenzione.