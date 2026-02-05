Ufficiale
Inter Women, arriva in prestito dal Rangers la classe 1999 Telma Ívarsdóttir
FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Telma Ívarsdóttir. Il portiere islandese classe 1999 arriva in prestito dal Rangers fino al 30 giugno 2026.
