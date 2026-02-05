Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"

Marco Baroni, a poche ore dalla sconfitta ed eliminazione incassata ai quarti di Coppa Italia, ha presenziato in conferenza stampa per commentare l'esito del match (1-2) contro l'Inter. Ma un giornalista presente si è soffermato sul domandare cosa sia successo con Kristjan Asllani, centrocampista per soli sei mesi in prestito dai granata prima di ritrovarsi tagliato fuori dalla rosa e fuggire in Turchia al Besiktas (restando di proprietà del club nerazzurro): "Non mi piace parlare di un giocatore che non abbiamo più", ha esordito l'allenatore del Torino.

"Un grande professionista e nel contesto abbiamo valutato altro. Lui però non ha mai sbagliato niente sotto nessun aspetto. Abbiamo visto crescere molto Ilkhan e quindi abbiamo pensato di lavorare con un giocatore di prospettiva", ha aggiunto Baroni.

Gara comunque positiva per i granata, reduci da un periodo costellato da scarsi risultati. Alla fine incapaci di rimontare i nerazzurri di Chivu nella ripresa dopo l'1-2 di Kulenovic: "Siamo dispiaciuti ma la prestazione ce la portiamo dietro. La squadra è stata ordinata anche se è stata un po' passiva nel primo tempo. Meglio nella ripresa anche se potevamo fare meglio sui gol. Buona prestazione, ci sono le basi per migliorare. Ora abbiamo messo tre giocatori in campo con pochi allenamenti. In settimana potranno credo potranno rientrare degli infortunati", la chiosa.