Ufficiale Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese

La Fiorentina e la portiera Fiskerstrand continueranno la loro avventura assieme fino al 2029. Il club viola ha infatti annunciato sui propri canali la firma sul rinnovo della calciatrice norvegese:

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Cecilie Fiskerstrand fino al 30 Giugno 2029.

Il portiere della Nazionale Norvegese, arrivata a Firenze nel 2024, ha difeso i nostri pali nelle ultime due stagioni ed è pronta ad indossare ancora la maglia della Fiorentina".

Queste le parole della classe '96 ai canali ufficiali del club: “Prima di tutto vorrei ringraziare tutta la Famiglia Commisso, il Presidente Rocco sempre con noi, Giuseppe e Catherine, e tutta la dirigenza della Fiorentina per la fiducia che hanno avuto e continuano ad avere in me. Sono molto felice di aver rinnovato con la Fiorentina. Il mio amore per il club e per la città è cresciuto con il tempo, non vedo l'ora di raggiungere grandi traguardi negli anni a venire. Credo che qui ci sia un gruppo motivato e credo davvero nel processo di crescita che stiamo attraversando. Può diventare davvero qualcosa di speciale in futuro. Sono anche molto felice di poter continuare a lavorare con tutti coloro che fanno parte di questo club, dentro e fuori dal campo"