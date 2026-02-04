Ufficiale
Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Nuovo cambio di maglia per Zara Kramzar.
La calciatrice slovena nella giornata di ieri ha salutato il Como Women, risolvendo anticipatamente il prestito che la legava al club lariano dalla Roma, mentre oggi vola addirittura Oltremanica.
La centrocampista classe 2006 è stata, infatti, ceduta dal club capitolino all'Everton con la formula del prestito con obbligo di riscatto.
