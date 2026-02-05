L'Inter ha sondato Muharemovic, Laurienté bloccato: Carnevali spiega il mercato del Sassuolo

Il Sassuolo è stata una delle società più attiva nella sessione invernale di calciomercato da poca conclusa. In entrata sono arrivati giocatori funzionali alle idee neroverdi, mentre in uscita i dirigenti sono riusciti a resistere agli assalti delle big per due giocatori della rosa di Grosso. E la conferma arriva direttamente dall'ad Giovanni Carnevali tramite Tuttosport.

"Inutile nasconderlo: abbiamo avuto richieste e interessamenti per dei nostri calciatori come Muharemovic e Lautienté ma abbiamo voglia di crescere e per questo non ci siamo privati dei nostri gioielli", ha spiegato.

Nella sua intervista Carnevali spiega come per Laurienté siano arrivate due proposte ufficiali, respinte, entrambe dall'estero. Su Muharemovic invece l'interessamento più concreto è stato quello dell'Inter: "Non posso negare il fatto che l’Inter abbia chiesto informazioni per Muharemovic, ma pure altri club ci hanno chiamato in queste settimane. Tarik ormai non è più una sorpresa. Chiedere informazioni tra l’altro fa parte del nostro mestiere, così come sapere un po’ le condizioni economiche e manifestare interesse. Poi c’è il passaggio successivo che porta allo sviluppo di una trattativa, ma per quello è ancora presto. Anche perché per arrivare a un accordo bisogna essere d’accordo e contenti in tre: chi vende, il giocatore e chi compra".