Milan Women, arriva l'attaccante polacca Ewelina Kamczyk: firma fino al 2028
AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Ewelina Kamczyk dal FC Fleury 91 Feminines. L'attaccante polacca ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.
Nata a Wodzisław Śląski (Polonia) il 22 febbraio 1996, Ewelina muove i primi passi nel Ludowy Klub Sportowy Krzyżanowice, prima di affermarsi con il Czarni Gorzyce. Nel 2013 debutta in Ekstraliga Kobiet con l'Unia Racibórz e nell'estate 2014 si trasferisce al Medyk Konin, dove conquista il primo titolo di Campione di Polonia e la Coppa nazionale. Dal 2015 si lega al Górnik Łęczna, diventando rapidamente una delle protagoniste del campionato: miglior marcatrice nel 2016/17, contribuisce alla vittoria di tre titoli polacchi consecutivi e di due Coppe di Polonia. Nel 2021 intraprende la prima esperienza all'estero, firmando con il Fleury e approdando nel campionato francese.
Ewelina è anche un punto fisso della nazionale polacca, con la quale ha conquistato un campionato europeo Under 17.
Ewelina Kamczyk indosserà la maglia numero 80.
