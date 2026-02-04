Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"

Il suo arrivo è stato annunciato l'ultimo giorno di mercato, lunedì 2 febbraio, e quest'oggi il secondo acquisto per il reparto offensivo della Juventus Women Ana Capeta ha parlato ai canali ufficiali del club.

Queste, le sue prime parole da bianconera: "È stato tutto molto veloce, ma non appena ho saputo dell'opportunità di venire a giocare in un grande club come la Juventus, anche la mia decisione è stata rapidissima. Certo, non mi aspettavo proprio un cambiamento così drastico, ma sono felice della scelta fatta e spero che tutto possa andare per il meglio. Spero che la Juventus possa vincere più titoli possibile, e io darò il massimo in ogni allenamento e in ogni gara, conquistando il mio spazio e guadagnando minuti in campo. Lavorerò sempre per dare il meglio di me e per ciò che è meglio per la squadra".

Aggiunge quindi: "Sono una giocatrice molto grintosa, non mollo mai su nessun pallone e sono molto focalizzata sulla porta e sul gol. È normale e giusto che sia così, essendo una giocatrice offensiva".

Ma fuori dal campo c'è un'altra Ana: "Sono una persona calma, mi piace passeggiare, fare shopping, stare a casa a giocare alla PlayStation e costruire Lego. Sì, direi che queste sono le attività che amo fare quando non gioco a calcio. Mi reputo in generale una ragazza tranquilla".