Fiorentina, Pioli: "Bene i cambi ma l’atteggiamento di tutti è quello giusto"

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna tra le mura amiche dello Stadio Artemio Franchi, gara valida per l’ottava giornata della Serie A Enilive 2025/2026, Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

L’occasione di Dodò poteva stravolgere questa gara. Quanto può spostare un punto preso in questo modo?

“La visuale che avevo io mentre la palla stava arrivando a Dodò era di uno spazio dove si poteva fare gol. Peccato non ci sia riuscito perché alla fine potevamo anche meritare la vittoria per la volontà di non arrendersi mai. Poi vai sotto alla prima occasione ma la squadra ha meritato questa rimonta e questo punto”.

La squadra ha trovato una forza pazzesca sul finale. I cambi come li ha visti?

“I cambi ci hanno fatto bene, ci hanno dato energia. Dobbiamo avere più energia sulle seconde palle dove il Bologna ci ha messo in difficoltà e questo non ti permette di avere l’inerzia della partita. È stata una gara difficile ma interpretata bene in termini di determinazione e in questo abbiamo fatto un passo in avanti considerando il momento di difficoltà”.

Con le due punte siete andati meglio. A questo punto le chiedo, vedremo più avanti Kean in coppia con Dzeko dall’inizio?

“Moise ha fatto una buonissima gara, anche con Lucumì che gli è stato attaccato tutta la gara. Il problema non è con chi gioca Kean ma trovare maggiore equilibrio e trovare la vittoria”.

Ora vi aspetta una gara non proprio semplicissima

“Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Giocare con le nostre caratteristiche e sapere che nonostante i momenti difficili, ogni gara rappresenta un’occasione per migliorare la nostra classifica”.