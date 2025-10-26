La Roma risponde al Napoli e aggancia gli azzurri in vetta: Sassuolo battuto 1-0 con Dybala

Importantissimo successo per la Roma sul campo del Sassuolo, con la squadra di Gasperini che dà una risposta forte dopo il ko contro l'Inter e si riporta in vetta alla classifica a pari punti col Napoli. Al Mapei Stadium finisce 0-1, con rete decisiva poco dopo il quarto d'ora di Paulo Dybala, tornato al gol su azione dopo quasi un anno.

Nel primo tempo partita aperta e ricca di spunti, con la Roma che la sblocca dopo 16 minuti grazie alla combinazione Dybala-Cristante che porta il centrocampista alla conclusione. Sulla ribattuta, l'argentino è il più lesto e col destro segna il gol dello 0-1, quello che di fatto decide la partita davanti a oltre 7000 tifosi giallorossi accorsi per incoraggiare la squadra di Gasperini.

Nella ripresa il Sassuolo parte subito forte e, nonostante l'uscita dal campo di un Berardi non in perfette condizioni, crea tante buone occasioni per il pareggio senza però essere mai concreto sotto porta. Così i cambi riportano l'inerzia dalla parte della Roma che rialza il baricentro, soprattutto grazie all'ingresso in campo di Dovbyk, e ricomincia a creare gioco e occasioni da gol, specialmente con Pellegrini e Wesley. L'ultimo squillo è dei padroni di casa con Cheddira, ma Mancini è attentissimo e sventa la minaccia. Con la Roma che trova l'ennesima vittoria in questo grande avvio di stagione.