Fiorentina, Pradè: "Domenica contro il Lecce per noi gara da vita o morte"

Al termine della sfida persa dalla Fiorentina per 3-0 contro l'Inter, ai canali ufficiali del club è intervenuto il direttore sportivo Daniele Pradè. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. La partita era tosta, contro una squadra fortissima che l'ha sbloccata con una prodezza balistica. Non era questa la partita che ci doveva far cambiare rotta. Adesso domenica (contro il Lecce, ndr) per noi è vita o morte. Questo lo devono capire bene i ragazzi e tutti noi. Dobbiamo interpretare tutto in modo diverso, combattendo con il coltello tra i denti

Come si prepara la gara di domenica?

"Con grande attenzione e senso si responsabilità nei confronti di tutti: nei confronti del Presidente Commisso che sta male in questa situazione e nei confronti dei tifosi che non meritano ciò che stiamo offrendo".