Fiorentina, primo tempo complicatissimo a Selhurst Park: Crystal Palace avanti 2-0 al 45'

Primo tempo complicatissimo per la Fiorentina a Selhurst Park, sotto per 2-0 contro il Crystal Palace nella gara di andata dei quarti di finale di Conference League. Dopo una buona partenza da parte dei viola, sono gli inglesi a guadagnare campo e a colpire prima con Mateta su rigore e poi, dieci minuti più tardi, con Mitchell.

La prima occasione è di marca inglese: Kamada riceve sulla destra e crossa bene sul secondo palo dove Mateta prende il tempo su Pongracic di testa senza però riuscire ad inquadrare lo specchio da buona posizione. La Fiorentina prova farsi vedere al 14' con Dodo che fa correre sulla destra Fabbian, il quale lascia partire un cross che attraversa tutta l'area prima di trovare Gosens a rimorchio. Il tedesco calcia di prima intenzione dal limite dell'area ma il suo sinistro è sbilenco e termina abbondantemente alla destra della porta difesa da Henderson. Passano tre minuti e il Crystal Palace va vicinissimo al vantaggio con il tiro al volo da dentro l'area di Guessand su suggerimento di Munoz che termina di pochissimo fuori.

Con il passare dei minuti però i padroni di casa iniziano a guadagnare campo, i viola si schiacciano, e la partita cambia in 10 minuti. Al 24' intervento in ritardo di Dodo su Guessand dopo che il franco-ivoriano aveva già calciato. L'arbitro non ha dubbi e, dopo un check al VAR, assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Mateta che spiazza con freddezza De Gea. Passano dieci minuti e il Palace realizza il 2-0: gran palla scodellata in area da Kamada per Munoz, che in sforbiciata pesca Mateta. De Gea dice di no al tap-in ravvicinato del francese ma non può nulla sulla ribattuta a pochi passi di Mitchell.

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