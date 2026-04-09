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Salernitana, Cosmi: "Playoff? Non dobbiamo fare proclami, ma non possiamo neanche nasconderci"

Salernitana, Cosmi: "Playoff? Non dobbiamo fare proclami, ma non possiamo neanche nasconderci"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
ieri alle 21:40Serie C
Daniel Uccellieri

Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, ha incontrato la stampa al termine dell’allenamento congiunto con il San Vito Positano, in previsione della prossima gara di campionato in programma domenica 12 aprile sul campo del Trapani.

Il tecnico è tornato per un attimo alla sfida persa contro il Benevento: “Avevamo preparato la partita tatticamente con due strategie, quella di essere ultra offensivi oppure di giocare nella nostra metà campo. Nel primo tempo abbiamo concesso un paio di occasioni nate da nostre uscite alte con i tempi sbagliati, lì abbiamo deciso di cambiare atteggiamento e giocare con un blocco basso. Il primo tempo è stato equilibrato. Non abbiamo fatto una grande partita ma affrontavamo la prima della classe e abbiamo concesso poco. Abbiamo sbagliato troppe volte il primo passaggio, quelle poche volte che siamo riusciti a farlo bene la palla è finita sui piedi di Achik che ha subito sistematicamente fallo dagli avversari”.

Cosmi parla del momento della squadra e dell’ambiente: “Se qualcuno pensa che questa squadra per caratteristiche possa essere spettacolare lo disilludo subito, non è così. Dobbiamo esaltare le caratteristiche presenti in rosa. Non bisogna pensare che le voci che girano sulla società possano influire sulle prestazioni della squadra perché la società non ci fa mancare nulla e ci tutte le figure di riferimento ci supportano. Io sto benissimo, sono innamorato di questa piazza e lo ero ancora più di prima di venire, accetto tutto quello che mi si dice perché so riconoscere l’amore e la frustrazione nei confronti di quello che uno vorrebbe vedere. Il problema della Salernitana non sono le persone che stanno vicino al club e nemmeno i tifosi. Voglio bene alla Salernitana, vorrei fare risultato e regalarmi e regalare ai tifosi un sogno che oggi sembra tramontato ma è ancora realizzabile. Penso solo a questo, dobbiamo fare i playoff sotto traccia. Siamo la Salernitana e non possiamo nasconderci, ma noi non dobbiamo fare proclami”.

Il tecnico annuncia: “A Trapani giocherà Ferraris che è un ragazzo che oggettivamente ha tanta qualità ed è stato penalizzato da quando sono arrivato, lo confesso. Ho sbagliato a non farlo entrare contro il Benevento. Cerco di fare tutte le scelte in base a quello che vedo in settimana. I giocatori hanno bisogno di una guida, spetta a me fargli credere che possiamo giocarci le nostre chance ai playoff. I nostri avversari agli spareggi contro di noi penseranno di affrontare la Salernitana e avranno tanta voglia di dimostrare il loro valore, bisognerà stare attenti ma non sono preoccupato del clima che si respira adesso, dobbiamo lavorare in campo e limare ciò che possiamo. Dobbiamo vincere le tre gare che restano e vedremo in che posizione di classifica saremo arrivati. Sono convinto che con 9 punti in tre partite, almeno una posizione la recupereremo. Ma prima bisogna vincere”.

Cosmi tornerà in Sicilia da ex: “A Trapani ho vissuto anni molto belli, nella seconda stagione è successo qualcosa di unico nel mondo del calcio e abbiamo sfiorato l’impresa della promozione in Serie A nell’anno del miracolo Leicester. Sono felice di tornare in un posto dove sono stato benissimo”.

Infine, un punto sui calciatori indisponibili: “Capomaggio ha avuto un problema al soleo, ha buone sensazioni e speriamo di recuperarlo presto. Cabianca dovrebbe venire con noi a Trapani come Gyabuaa, che è tornato questa settimana col gruppo. Berra dovrà stare fuori un mese, purtroppo: perdiamo lui ma ritroviamo Arena. Inglese? Sicuramente è un nostro desiderio recuperarlo per i playoff, è mancato tantissimo a questa squadra. C’è la concretezza di poterlo utilizzare, vedremo”.

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