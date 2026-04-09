Conference League, Shakhtar a passeggio sull'AZ. Il Mainz batte lo Strasburgo
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Si sono concluse le sfide di andata dei quarti di finale di Conference League, tutte con risultati abbastanza netti e che possono già dare una traccia in vista delle gare di ritorno. Oltre alla brutta sconfitta della Fiorentina per 3 a 0 a Londra contro il Crystal Palace, nel pomeriggio era arrivato anche il largo successo, sempre per 3 a 0, del Rayo Vallecano con l'AEK Atene.
Stesso risultato anche in Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar, con rete di Pedrinho e doppietta di Alisson. Mentre il Mainz batte 2-0 lo Strasburgo con gol di Sano e Posch.
I risultati di Conference League:
Rayo-Vallecano-AEK 3-0
Crystal Palace-Fiorentina 3-0
Mainz-Strasburgo 2-0
Shakhtar-AZ Alkmaar 3-0
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