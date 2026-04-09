Fiorentina, tre gol presi in una gara Uefa a eliminazione diretta: non accadeva da 10 anni
Il verdetto del Selhurst Park nella gara di andata di Conference League è pesante: il Crystal Palace travolge la Fiorentina con un secco 3-0, complicando terribilmente il cammino europeo dei viola. Una serata nata sotto i cattivi auspici dell'errore di Dodo e finita in un naufragio collettivo che costringe la squadra di Vanoli a un'impresa quasi impossibile al ritorno.
A certificare la gravità della sconfitta ci pensano anche i numeri. La Fiorentina non perdeva un match di Conference League con almeno tre gol di scarto dal 15 settembre 2022, quando fu travolta con lo stesso punteggio (0-3) dall'Istanbul Basaksehir durante la fase a gironi. Ancora più preoccupante è il dato relativo alle sfide "dentro o fuori": per ritrovare un tracollo simile in una fase a eliminazione diretta UEFA, bisogna tornare indietro di ben dieci anni. Era il 25 febbraio 2016 quando la Viola subì un identico 0-3 contro il Tottenham in Europa League.
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