Un super Rowe non basta al Bologna: l'Aston Villa vince 3-1 al Dall'Ara. Ora è durissima

Termina 1-3 la partita tra Bologna e Aston Villa, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League.. Il racconto del match.

Non è un primo tempo spumeggiante quello del Dall'Ara, ma che comunque vede il Bologna spingere molto di più rispetto all'Aston Villa e creare due situazioni abbastanza importanti per segnare il gol del vantaggio.Al 25' Rowe si mette in proprio, arriva vicino al limite dell'area e allarga per Castro, che crossa e trova la deviazione di Konsa, che sblocca così l'incontro con un autogol. Il VAR però annulla per fuorigioco dell'argentino. Qualche minuto più tardi è un super Rowe a creare i presupposti per il tiro di Ferguson, che riceve il cross di esterno dell'inglese e calcia sulla traversa. Al 44' a sorpresa Ravaglia sbaglia l'uscita sul corner di Tielemans e lo stesso Konsa deposita di testa il pallone in fondo alla rete.

L'uomo in più del Bologna è sempre Rowe, che al 48' parte dalla sua metà campo e accelera, fino ad arrivare nell'area opposta, poi trova Pobega a rimorchio, ma il destro del centrocampista termina alto. L'illusione di una possibile rimonta dura 3 minuti, dopodiché Heggem sbaglia un passaggio in uscita e favorisce Watkins, che a tu per tu con Ravaglia lo batte sotto le gambe. I rossoblù soffrono e rischiano di capitolare ulteriormente con il destro dal limite di Rogers, di poco alto. L'unico che tenta di cambiare le cose è Rowe, ma la conclusione che si crea da solo dai 20 metri è troppo larga. L'andamento del match condiziona gli emiliani, che però al 79' si accendono grazie al solito Rowe, che salta Cash a sinistra e mette in mezzo per Bernardeschi, che coglie solo il palo esterno da posizione non troppo centrale. Rowe accende nuovamente il Dall'Ara all'81', ma il suo destro trova la risposta di uno stratosferico Martinez, che devia il destro sopra la traversa. Il lampo che regala un senso al ritorno è del solito, inesauribile Rowe: ennesima azione individuale dell'ex Marsiglia, che al 90' rientra sul destro e piazza la sua conclusione nell'angolo lontano, dove neanche Martinez può arrivare. Neanche il tempo di esultare e, prima del triplice fischio, Watkins approfitta di una dormita di Miranda e, sugli sviluppi di un corner, controlla e batte Ravaglia per il 3-1 finale, rimettendo a distanza il Bologna.

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