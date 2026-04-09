Fiorentina, che batosta a Londra. Il Crystal Palace vince 3-0 e va a 90' dalla semifinale di Conference

E' virtualmente finita la Conference League della Fiorentina, battuta con un netto 3-0 dal Crystal Palace nella gara di andata dei quarti della competizione. Gara in salita per i viola già dopo un tempo, dove la banda di Vanoli cade sotto i colpi di Mateta e Mitchell. Nel finale è Sarr a mettere il punto esclamativo sul match e a mandare gli inglesi a 90 minuti dalla semifinale.

Il Palace ne fa 2 in 10 minuti

Dopo una buona partenza degli ospiti, i padroni di casa iniziando a guadagnare campo con il passare dei minuti e la partita cambia in 10 minuti. Al 24' intervento in ritardo di Dodo su Guessand dopo che il franco-ivoriano aveva già calciato. L'arbitro non ha dubbi e, dopo un check al VAR, assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Mateta che spiazza con freddezza De Gea. Passano dieci minuti e il Palace realizza il 2-0: gran palla scodellata in area da Kamada per Munoz, che in sforbiciata pesca Mateta. De Gea dice di no al tap-in ravvicinato del francese ma non può nulla sulla ribattuta a pochi passi di Mitchell.

La Fiorentina prova a riaprirla, ma il Palace chiude i conti

Nella ripresa va ad un passo dal riaprire la gara la Fiorentina: dopo un bellissimo triangolo sulla destra tra Harrison e Dodo, il brasiliano pesca Fabbian nel cuore dell'area del Palace che da ottima posizione calcia con il corpo troppo all'indietro e scheggia la traversa. Al 58' altro squillo dei viola con un colpo di testa di Gudmundsson su suggerimento di Harrison che finisce facile tra le mani di Henderson. Sul finale però sono di nuovo le Eagles a rendersi pericolose e al 90' arriva il tris che chiude i conti: Kamada pesca benissimo Sarr sul secondo palo, Comuzzo si fa beffare dalla traiettoria del giapponese e Sarr manda i suoi ad un passo dalla semifinale della competizione.

Rivivi la diretta testuale di Crystal Palace - Fiorentina a cura della redazione di TuttoMercatoWeb