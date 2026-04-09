Bari, De Pieri ha ripreso a lavorare con il pallone. Differenziato per Dickmann

Penultima seduta di lavoro per il Bari nella marcia di avvicinamento alla sfida di sabato sera contro il Monza guidato da mister Bianco, 34a giornata di Serie BKT, in programma a partire dalle ore 19:30 sul terreno dell' 'U-Power Stadium'.

Questa mattina la squadra ha lavorato sul terreno dell'Antistadio dove, dopo una prima parte dedicata al riscaldamento e all'attivazione muscolare, si è focalizzata su esercitazioni tattiche situazionali per reparto, circuiti tecnici con obiettivi variabili e lavoro tattico sviluppato a tutto campo. Alcuni elementi della rosa hanno lavorato secondo una tabella personalizzata a scopo precauzionale; differenziato per De Pieri, che ha ripreso a lavorare con il pallone, e Dickmann.

Per domani è in programma una seduta di rifinitura mattutina quindi, nel primo dopo pranzo, la partenza per la Lombardia.