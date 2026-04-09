Lo sciopero dei voli complica il viaggio della Torres verso Pineto: partenza anticipata
TUTTO mercato WEB
Un cambio di programma imprevisto ha modificato l’avvicinamento della Torres alla trasferta di Pineto, senza però incidere sul morale del gruppo guidato da Greco, atteso da una sfida importante in chiave salvezza.
A complicare la logistica è stato lo sciopero dei voli previsto per il 10 aprile, che ha obbligato la squadra sarda ad anticipare di alcune ore la partenza verso Roma. Una variazione che ha inevitabilmente avuto ripercussioni sull’organizzazione della vigilia.
Come riportato da Centotrentuno.com, la rifinitura è stata svolta al mattino, mentre la conferenza stampa dell’allenatore è stata anticipata a giovedì. Nulla di particolarmente critico, ma abbastanza per rivedere i piani alla vigilia della trasferta in Abruzzo.
Altre notizie Serie C
Primo piano
Serie A
Serie B
Cesena, Cole: "Si inizia a vedere la differenza tra quello che eravamo prima e quello che siamo ora"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"