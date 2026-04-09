Bologna, Ferguson: "Dispiace perdere così, nel primo tempo abbiamo dominato ma..."

Lewis Ferguson, capitano del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa 3-1 con l'Aston Villa: "Sapevamo prima che sarebbe stata una bella sfida, loro sono fortissimi. Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, dominando. Purtroppo abbiamo preso gol su calcio d'angolo, dispiace prendere gol così quando stiamo bene in campo. Nel secondo tempo c'è stato un altro errore che ci ha messo in difficoltà, abbiamo spinto fino alla fine e tra una settimana andremo al Villa Park per vincere. Non abbiamo niente da perdere".

Qual è il segreto di questo Aston Villa?

"Loro sono forti: non pressano tanto, ma fanno un blocco per metterci in difficoltà. Nel primo tempo abbiamo preso la palla con calma, abbiamo avuto una o due opportunità per fare gol, soprattutto io. Dispiace perdere così".

Vi siete un po' abbassati nella ripresa?

"Nel primo tempo abbiamo dominato ma loro sono forti e a questo livello ci sono piccoli dettagli che fanno vincere le partite, lo abbiamo visto anche stasera. E forse è questa la differenza fra noi e l'Aston Villa".