Crystal Palace-Fiorentina 3-0, le pagelle: Dodo, errori che pesano. Gudmundsson: Who saw him?

Il Crystal Palace passeggia sulla Fiorentina trascinato da Mateta, Mitchell e Sarr. A Selhurst Park la sfida di andata dei quarti di finale di Conference League termina con il risultato di 3-0

CRYSTAL PALACE (A cura di Paolo Lora Lamia)

Henderson 6 - Quasi uno spettatore non pagante nella serata del Selhurst Park. Ben protetto dal trio difensivo schierato da Glasner, viene sollecitato qualche volta in più dopo l'intervallo.

Richards 6 - Agendo da centrale di destra, ha un avversario sulla carta insidioso come Gudmundsson, ma lo oscura senza neanche dover fare gli straordinari.

Lacroix 6,5 - In mezzo all'area limita Piccoli senza troppi affanni, così come qualsiasi altro giocatore viola che si presenta dalle sue parti. Gladiatorio.

Canvot 6 - Oltre a contenere con la giusta attenzione nella sua zona, quando ne ha l'occasione prova anche a spingere. Prova di sostanza.

Munoz 6,5 - Letteralmente un treno sulla corsia di destra. Entra in gran parte delle azioni offensive del Palace, tra cui quella del 2-0. Un po' in riserva nella ripresa, dopo una prima parte di gara di fuoco.

Wharton 6 - Il classe 2004 eccelle in mezzo al campo, servendo palloni alla punte il più delle volte con i giri contati. Con il passare dei minuti, la sua luce si fa meno abbagliante. Dal 94' Hughes sv.

Kamada 7 - L'ex Lazio parte in sordina per poi emergere alla grande in rifinitura. Avvia la manovra chiusa al meglio da Mitchell e firma anche l'assist per il 3-0 di Sarr. Dal 94' Johnson sv.

Mitchell 7 - Meno debordante di Munoz, ma comunque decisivo. Dopo un miracolo di De Gea su tentativo ravvicinato di Mateta, nel primo tempo spedisce in porta la palla del raddoppio.

Sarr 7,5 - Parte da destra, ma lo troviamo in più occasioni anche dentro al campo. Con i suoi guizzi tiene sempre in apprensione la retroguardia viola e, nel finale, mette la ciliegina con le rete del 3-0.

Mateta 7 - Il centravanti che sembrava a un passo dal Milan a gennaio mette in mostra tutto il suo repertorio. Difende diversi palloni in area, si rende pericoloso e, in occasione del rigore, si mostra glaciale nel duello con De Gea. Nella ripresa manca la doppietta, ma resta uno dei migliori. Dall'84' Lerma sv.

Guessand 6,5 - Sul fronte sinistro dell'attacco mette in crisi uno stralunato Dodò. In uno dei duelli col brasiliano, si conquista il rigore che sblocca il match. Dal 70' Pino 6 - Entra in una fase di minore spinta da parte dei londinesi, mostrando comunque un buon piglio nelle azioni in cui è coinvolto.

Oliver Glasner 7 - Gara capolavoro. Primo tempo perfetto per intensità e cinismo, chiuso col doppio vantaggio. Ripresa più ragionata, ma nella quale arriva anche il terzo gol. Qualificazione molto vicina.

FIORENTINA (A cura di Niccolò Righi)

De Gea 6 - Si supera sul tiro da pochi passi di Mateta, non può nulla sulla ribattuta di Mitchell. Appare incolpevoile anche sul tris di Sarr.

Dodo 5 - Protagonista in negativo su entrambi le reti nel primo tempo, prova riscattarsi nella ripresa con qualche buon suggerimento per Fabbian e Piccoli. Non gli manca l'abnegazione ma gli errori sono troppo pesanti nel computo del doppio confornto.

Pongracic 6 - Soffre in qualche circostanza la fisicità e la dinamicità dell'attacco avversario ma tra i quattro dietro alla fine è quello che demerita di meno.

Dal 82' Comuzzo 5 - Gioca dieci minuti, si perde completamente Sarr nel gol che chiude i conti, forse anche in vista del match di ritorno.

Ranieri 6 - Non si accorge del taglio di Munoz alle sue spalle nell'azione che porta il Crystal Palce a raddoppiare, ma è certamente il meno colpevole nell'occasione.

Gosens 5 - Giocare contro un club inglese rende ancor più palese il suo evidente declino fisico. In costante sofferenza su Munoz, si appisola sul taglio dello stesso terzino colombiano nell'azione che porta al raddoppio.

Dal 78' Balbo sv

Fagioli 5,5 - Dopo un inizio con la solita intraprendenza, affonda con il resto della squadra.

Dal 90' Mandragora sv

Fabbian 5 - Avrebbe sui piedi la palla per riaprire la partita ma colpisce con il corpo troppo all'indietro e colpisce una sanguinosa traversa che grida ancora vendetta.

Ndour 5 - Gioca leggermente più indietro, quasi sulla stessa linea di Fagioli, ma non riesce a frenare le incursioni degli avversari. Lascia troppa libertà al piede delizioso di Kamada.

Harrison 5 - 15 palloni persi: probabilmente questo dato dà l'idea della partita fatta dall'inglese, che in occasione del raddoppio è pure molto in ritardo su Mitchell.

Dal 78' Fazzini sv

Gudmundsson 4,5 - Chi l'ha visto? anzi, visto che siamo a Londra: Who saw him? Partita impalpabile, l'ennesima, per un calciatore su cui andranno fatte inevitabili valutazioni.

Dal 90' Puzzoli sv

Piccoli 4,5 - Al momento non sembra assolutamente pronto per questo tipo di palcoscenici, contro certi avversari. Mai pericoloso, Lacroix lo porta a spasso come e quando vuole. Viene da chiedersi perché lui a Londra e Kean a Verona?

Paolo Vanoli 5 - Al netto dei tantissimi infortuni che hanno reso le scelte pressoché obbligate, la sua Fiorentina appare scarica e confusa in campo: pochi spunti davanti, solite fragilità dietro. Non si capisce il motivo del cambio finale tra Pongracic e Comuzzo. Al ritorno servirà più che un'impresa.