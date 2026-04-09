Bologna, Freuler: "Non meritavamo di perdere, però in Europa certi errori li paghi"
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Remo Freuler, centrocampista del Bologna, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 3-1 contro l'Aston Villa: "Sono i dettagli che fanno la differenza, su piano del gioco non c'è stata differenza ma abbiamo fatto un errore grave e concesso due gol su calcio d'angolo. Abbiamo creato tante occasioni, alla fine paghiamo cari i nostri errori. Oggi non meritavamo di perdere, ma se fai questi errori in Europa li paghi caro".
Si può ancora fare la storia nel ritorno a Birmingham?
"È ancora aperto, certo con l'ultimo gol è un po' più difficile: il 2-1 sarebbe stato meglio del 3-1 però in Europa tutto è possibile, anche loro possono fare degli errori".
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