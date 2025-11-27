Live TMW
Fiorentina sconfitta in casa contro l'AEK Atene: tra poco Vanoli in conferenza stampa
TUTTO mercato WEB
La Fiorentina cade per la seconda volta consecutiva anche in Conference League, battuta in casa per 1-0 dall’AEK Atene nella quarta giornata della League Phase del torneo. Tra poco Paolo Vanoli parlerà in conferenza stampa, segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.
Altre notizie Serie A
Live TMWAEK Atene, Nikolic: "Successo meritato. Le vittorie di 'corto muso'? Molti 1-0 ma creiamo tanto"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Non solo la Lazio. Rischio di stop al mercato, già a gennaio, anche per altri 5 club di A: il punto
4 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile