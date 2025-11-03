Fiorentina ultima da sola: dal 10° turno in poi non accadeva in Serie A dal 1938

La Fiorentina è ultima da sola in Serie A. Dopo la vittoria del Genoa nel posticipo di oggi al Mapei contro il Sassuolo, la squadra allenata da Stefano Pioli è ufficialmente 20^ dopo 10 giornate di campionato. A questo punto del torneo i viola non erano il fanalino di coda in solitaria dal 24 aprile 1938. Da allora sono passati più di 87 anni e questo rende in qualche modo idea della delusione che c'è in questo momento in città.

A Firenze infatti i tifosi sono molto delusi dall'andamento stagionale e hanno contestato più volte i propri beniamini al Franchi. Intanto la società è alle prese con la scelta del futuro allenatore e del futuro direttore sportivo: non è ancora chiaro se verrà scelta una figura o se verrà promosso Goretti come ds, mentre per quanto riguarda chi siederà sulla panchina è Roberto D'Aversa a essere in pole position.

Prima però ci sarà da trovare un accordo con Stefano Pioli, che ancora non c'è. Il tecnico gigliato vanta un contratto di 3 anni a 3-3,5 milioni di euro a stagione e non vuole dimettersi. Senza accordo sulla buonuscita dunque, sarà Commisso a decidere se esonerarlo oppure trattenerlo. La squadra nel frattempo è in ritiro al Viola Park.