Fiorentina, Vanoli: "Percorso di recupero di Kean non è finito ma proverò ad averlo domani"

La Fiorentina vuol provare l'impresa nel ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. Dopo la sconfitta per 3 a 0 di Londra, i viola scenderanno in campo domani al Franchi. Queste alcune indicazioni di formazione di Paolo Vanoli in conferenza stampa:

Ci sarà qualche recupero? La gestione di Kean sarà diversa?

"Con Moise abbiamo sempre fatto un percorso per il bene suo e della squadra. Il suo percorso non è finito e cerchiamo di recuperarlo. Lui ha sempre dimostrato di provarci quando è stato chiamato in causa nonostante si porti dietro il problema da un po'. Quello che farò è valutare per cercare di averlo".

Qual è la situazione su Parisi?

"Parisi lo valutiamo giorno dopo giorno, Brescianini è il più avanti di tutti e spero di averlo a Lecce, Fortini sta portando avanti un programma".

Ci sono novità di formazione?

"Pongracic a Londra mi aveva chiesto la sostituzione e aveva un sovraccarico ai flessori anche per il lungo viaggio con la Nazionale. Rugani ha dimostrato il suo valore con la Lazio e mi fa piacere. Se ci stiamo avvicinando ad un risultato importante è perché tutti stanno dando qualcosa. Saranno tutti a disposizione eccetto gli infortunati e Dodo che sarà squalificato".