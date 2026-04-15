Cosenza, addio al Marulla: Consiglio comunale nega nulla osta per prossima stagione
Il Cosenza non giocherà allo stadio Gigi Marulla nella stagione 2026-2027. La decisione è arrivata ieri mattina dal Consiglio comunale di Cosenza, che ha approvato a maggioranza una mozione affidando al sindaco Franz Caruso il mandato di non concedere il nulla osta per l'utilizzo dell'impianto cittadino. Una delibera che segna la frattura definitiva tra il club calabrese e le istituzioni locali.
Conseguenze dirette: iscrizione a rischio
Senza il nulla osta del Comune, scrive TifoCosenza, il Cosenza non otterrà l'iscrizione al prossimo campionato, che sia Serie B oppure ancora Serie C. Se la squadra dovesse vincere i playoff mantenendo l'attuale proprietà (il duo Scalise–Guarascio), le partite casalinghe dovrebbe giocarle fuori regione: le opzioni più probabili sarebbero gli stadi di Benevento, Bari o Avellino. Nel caso di permanenza in Serie C, la soluzione più ovvia condurrebbe allo stadio di Vibo Valentia, già seconda opzione per la stagione in corso.
Fine di un'era
La mozione rappresenta l'atto finale di un rapporto ormai arrivato ai ferri corti tra il Cosenza e le istituzioni calabresi. Il duo Scalise–Guarascio si trova così di fronte a una sfida esistenziale: il club non può proseguire nel contesto cittadino senza il supporto amministrativo. La compattezza mostrata stamani dalla città lascia pochi margini di dialogo.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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