TMW Radio Capozucca: "Roma, situazione difficile. Gasperini uno che non si accontenta mai"

Il ds Stefano Capozucca è stato ospite di TMW Radio, nel corso di Maracanà.

Roma, è gelo tra Gasperini e Ranieri. Che ne pensa?

"Mi faccio un'idea che in genere queste cose, specialmente a Roma dove la risonanza è tanta, non andavano fatte. Se c'erano discussioni da fare, andavano fatte dentro Trigoria. Cosa accadrà? A me viene difficile parlare, visto il rapporto con Gasperini. Dico una cosa: dicono che abbia un brutto carattere Gasperini. Ha una personalità forte, abbiamo avuto discussioni a Genova ma siamo ancora amici. E' una persona a cui bisogna dire la verità, mai raccontargli una bugia o diventa una iena. E' questo il fatto. E' uno che ama il confronto, la verità, ti parla in faccia, è una persona leale. Abbiamo avuto discussioni per alcuni giocatori che ho preso e pensavo fossero utili alla causa, ma poi alla fine ha sempre avuto ragione lui. Quando ho preso Gasperini, abbiamo avuto un ciclo importante. Avevavmo discussioni, ma non abbiamo mai avuto grossi problemi. Si è discusso solo su alcuni giocatori. Mai però cose clamorose, cosa come è avvenuta qui. Forse la società dovrebbe intervenire in queste cose e richiamare entrambi per arrivare a un punto d'incontro. Vedo una situazione difficile, mi auguro per la Roma e per Gasperini che tutto si rimetta a posto. Perdere contro l'Atalanta sarebbe duro. Io non mi auguro che la società si sia nascosta dietro Ranieri, altrimenti mi preoccuperei se fossi un tifoso. Io non penso abbia parlato per nome della società. La proprietà è sempre il capo supremo, un messaggio lo avrebbe mandato direttamente lei a Gasp. La cosa magari che può disturbare di più è che uno è stato la terza scelta. Io, anche se è così, non lo dico mai, anzi dico che è la migliore scelta. Gasperini ha una grande personalità. Uno che ha personalità e dice quello che pensa non vuol dire avere un brutto carattere. E' uno che spinge per vincere, all'Atalanta ha rotto le scatole perché voleva competere con le big e in parte c'è riuscito. E' uno che non si accontenta mai. E' uno giusto per la Roma perché vuole riportare entusiasmo, e lo fa con i fatti. Mi auguro per la Roma che vinca contro l'Atalanta, o ci saranno altre polemiche".