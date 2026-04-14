TMW Radio Quale la coppia presidente FIGC-ct ideale? Così la pensano gli ospiti

A TMW Radio, gli opinionisti dicono la loro sulla possibile coppia presidente FIGC-commissario tecnico che può rilanciare il calcio italiano.

Stefano Impallomeni: "E' molto difficile immaginare. Visto che siamo in una precarietà assoluta, io darei una chance a Silvio Baldini come ct. Farei una contromossa, è un profilo basso, che ti garantisce un lavoro affidabile".

Enzo Palladini: "Io punterei su Mancini, l'unico che mi ha convinto a pagare un biglietto per vedere una partita. Come attitudine a lavorare con la Nazionale, Mancini è il più adatto. In secondo luogo Conte, che forse è più adatto per un club, lui ha dato disponibilità e ADL ha aperto a una sua uscita dal Napoli. Allegri è tipico da club invece".

Paolo Paganini: "Mi appassiono sui programmi, non sui nomi dei candidati. C'è un discorso da fare: il candidato X vuole ripartire da dove? Da u ntetto degli stranieri? Da un programma stile Germania? Dalle scuole calcio con allenatori che sonogente di campo? Voglio vedere i programmi, perché se diventa una lotta politica è inutile, non cambierà nulla. C'è un problema di soldi. La Nazionale non si può svenare per l'ingaggio da ct per un top. La Federazione ha un tetto per l'ingaggio e Conte quando arrivò la prima volta, ci fu un intervento forte dello sponsor tecnico per compensare l'ingaggio. Baldini? Sarebbe come da tradizione del passato...".

Christian Recalcati: "Io direi Galliani e Ancelotti".

Antonio Paganin: "Ad oggi direi che Malagò non mi dispiace, per quello fatto al CONI. Mi piace come figura, per come si pone. Come allenatore andrei a cercare qualcosa di diverso, se fosse Maresca non mi dispiacerebbe. Viene da un campionato dove ha preso un'impronta particolare, c'è bisogno di cambiare qualcosa. Altrimenti Allegri".

Pepe Ferrario: "Malagò-Conte credo sia la coppia giusta".