La Roma pensa a Giuntoli per il futuro. C'è la concorrenza del Marsiglia e della Premier

Cristiano Giuntoli è uno dei dirigenti più importanti in Italia che al momento però è senza squadra dopo l'avventura alla Juventus. Come è normale che sia quindi, molti club stanno monitorando attentamente la sua situazione e potrebbero proporgli un nuovo progetto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'ex Napoli è uno dei nomi in lizza per il futuro del Marsiglia, ma ha avuto contatti pure con società di Premier League.

Il lavoro che ha svolto in Serie A però è sotto gli occhi di tutti e così ci sta pensando seriamente pure la Roma. I Friedkin e Gian Piero Gasperini lo stimano molto, ma resta da capire quello che succederà nella Capitale dopo le recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri, senior advisor dei giallorossi, e il tecnico di Grugliasco: possibile che solo uno dei due resterà a Trigoria nella prossima stagione.