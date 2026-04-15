Caos Ternana, il sindaco di Ascoli prende posizione: "Non accetteremo stravolgimenti esterni"

Dopo la presa di posizione dell'Ascoli Calcio FC in merito a quanto sta avvenendo attorno alla Ternana, arriva anche quella di Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno:

"Come Sindaco e massimo rappresentante cittadino, esprimo pieno sostegno all'azione dell'Ascoli Calcio e del Presidente Bernardino Passeri, ribadendo con forza la vicinanza alla società bianconera, ai suoi dirigenti, alla squadra - composta da ragazzi eccezionali -, al Mister, allo staff e a tutta la comunità, che da sempre vive con passione e orgoglio le vicende del Picchio.

Come amministratore e uomo appassionato di sport, ritengo che il risultato sportivo debba essere determinato esclusivamente dal campo. È giusto accettare i verdetti maturati sul terreno di gioco, siano essi positivi o negativi, ma non possiamo condividere eventuali stravolgimenti della classifica che derivino da decisioni esterne e che rischiano di compromettere la regolarità e la credibilità del campionato, nonché di generare un grave danno economico alla città. Come Sindaco, sento il dovere di tutelare non solo la società, ma anche i nostri tifosi e l’intero territorio.

Quando parliamo di Ascoli Calcio, parliamo di una realtà che rappresenta un patrimonio storico, sportivo e identitario non solo per la città di Ascoli Piceno e per tutti gli ascolani, ma anche per tanti sostenitori che seguono la squadra al di fuori della provincia. La storia dell’Ascoli Calcio merita rispetto, così come meritano rispetto l’attaccamento e la passione dei tifosi. Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione. E sabato ci vediamo allo stadio, per continuare a sostenere a gran voce il nostro amato Picchio".