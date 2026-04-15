Caos Ternana, la presa di posizione dell'Ascoli: "Nessuno ci toglierà ciò che abbiamo ottenuto"

Come vi abbiamo raccontato già due giorni fa, non appena è deflagrata la bomba Ternana, a farne le spese maggiori di questo caos sarebbe stato l'Ascoli, attuale capoclassifica del Girone B in coabitazione con l'Arezzo che, in caso di estromissione delle Fere vedrebbe decurtati ben sei punti dalla propria classifica. Perdendo di fatto la possibilità di una promozione diretta.

Su queste basi il club bianconero ha appena pubblicato una nota ufficiale:

"Ascoli Calcio 1898 FC, in nome del Presidente Bernardino Passeri, rende noto pubblicamente la sua posizione nei confronti della situazione relativa alla Ternana Calcio e le eventuali conseguenze sul campionato in corso di svolgimento.

Il Club si è già espresso attraverso una comunicazione ufficiale, inviata a tutte le istituzioni coinvolte, evidenziando come non esistano i presupposti per l’esclusione della Ternana e la successiva modifica della classifica. Nella non creduta ipotesi nella quale la FIGC decidesse di muoversi differentemente, ci vedremmo costretti a intervenire nelle sedi opportune.

L’Ascoli Calcio vuole rimanere concentrata sul proprio campionato e sul proprio lavoro, riponendo tutti gli sforzi sul campo, essendo convinta di poter ottenere il massimo dei propri obiettivi. Laddove il risultato non dovesse arrivare al termine delle partite di campionato, si accetterà il verdetto del campo. Il Club non vuole, e non accetterà, che alcun evento esterno possa distoglierlo dal percorso o che possa togliergli quanto ottenuto con merito.

Nessuno tocchi la Regina".