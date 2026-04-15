Aston Villa, rifinitura verso il Bologna: Dibu Martinez e Sancho rientrati in gruppo

L'Aston Villa di Unai Emery è sceso in campo pochi minuti fa per l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani contro il Bologna, ritorno dei quarti di finale di Europa League che si giocherà al Villa Park dopo il successo esterno al Dall'Ara per 3 a 1.

Al centro sportivo di Bodymoor Heath sono scesi in campo anche tre giocatori dati in dubbio nelle scorse ore ma che sembrano in grado di prendere parte alla sfida. Il primo e più importante è Emiliano Martinez: il portiere argentino, come vi avevamo raccontato questa mattina, sembra aver superato l'affaticamento al polpaccio che lo aveva tenuto fuori dalla sfida di Premier League contro il Nottingham Forest domenica scorsa.

Oltre al Dibu, regolarmente in gruppo anche Jadon Sancho: l'esterno offensivo è tornato in campo dopo aver saltato l'andata col Bologna e la sfida col Forest per un problema alla spalla, da capire se sarà effettivamente in grado di essere convocato da Emery. Quindi il difensore Tyrone Mings, reduce dall'ultima partita vista dalla tribuna per un problema fisico di lieve entità.