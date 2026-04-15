Caos Ternana. Scende in campo anche Gravina: ieri incontro con la famiglia Rizzo

Proseguono senza sosta i contatti diplomatici e istituzionali per cercare di scongiurare, o quanto meno posticipare, il fallimento della Ternana. L’obiettivo immediato è quello di garantire al club rossoverde la possibilità di concludere regolarmente l’attuale stagione sportiva, evitando l'esclusione a campionato in corso.

L'incontro Gravina-Rizzo

Secondo quanto rivelato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda, intervenuto durante la trasmissione "Casa Amaranto" su Amaranto Channel, nella giornata di martedì si sarebbe tenuto un incontro a Roma tra il presidente dimissionario della FIGC, Gabriele Gravina, e i rappresentanti della famiglia Rizzo.

Il rapporto di conoscenza personale e le comuni origini siciliane tra Gravina e i proprietari del club sarebbero alla base del tentativo di mediazione. Il presidente federale starebbe cercando di convincere la proprietà a rivedere la posizione sulla liquidazione volontaria, cercando una via d'uscita che permetta il proseguimento dell'attività sportiva.

Il ruolo della Lega Pro e le soluzioni tecniche

Parallelamente all'azione della FIGC, si muove anche la Lega Pro. Il presidente Matteo Marani avrebbe infatti dato mandato ai propri tecnici di studiare tutte le possibili soluzioni regolamentari e finanziarie per evitare un nuovo stravolgimento della classifica del girone. Un ritiro o un'esclusione della Ternana in questa fase, infatti, avrebbe ripercussioni pesanti sugli equilibri sportivi dell'intero raggruppamento.

La dirigenza a Roma

A conferma dell'importanza di queste ore, è segnalata la presenza a Roma del direttore generale rossoverde, Giuseppe Mangiarano. Il dirigente starebbe seguendo da vicino l'evoluzione delle interlocuzioni tra la proprietà e i vertici del calcio italiano. La situazione resta in bilico, ma l'attivazione dei massimi vertici federali testimonia la volontà di trovare un percorso che metta in sicurezza la regolarità della stagione.