Il Bologna giocherà anche contro la storia: l'ultimo successo italiano al Villa Park è del 1983
Il Bologna ha voglia di provare l'impresa. Domani sera i rossoblù di Vincenzo Italiano saranno ospiti dell'Aston Villa, dove cercheranno di ribaltare la sconfitta per 3 a 1 dell'andata al Dall'Ara nei quarti di finale di Europa League.
Una partita complessa per l'ambiente e per la qualità dell'avversario guidato da Unai Emery, ma anche per la storia che si porta dietro. Nelle ultime due recenti apparizioni del Bologna a Birmingham, infatti, sono arrivate altrettante sconfitte: 1-0 nella prima fase di questa Europa League, 2-0 in quella dello scorso anno in Champions League.
Non solo. In Inghilterra hanno voglia di mantenere attiva una striscia record che va avanti da 43 anni, giorno dell'ultimo successo di un'italiana in casa dell'Aston Villa. Era il 2 marzo del 1983, con la Juventus che si impose 2-1 grazie alle reti di Zibi Boniek. Da quel giorno, mai un'italiana è riuscita ad espugnare il Villa Park. Oltre ai due casi già citati del Bologna, è successo anche alla Juventus che nel 2024/2025 pareggiò 0-0 nella League Phase della Champions League. Quindi l'Inter, che perse 2-0 nella Coppa UEFA del 1990/1991 e ai calci di rigore in quella del 1994/1995. Il Bologna domani sera giocherà anche contro la storia.
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