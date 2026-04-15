Fiorentina, Vanoli sogna l'impresa: "Niente da perdere: voglio dribbling e voglia di giocare a calcio"

In conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crystal Palace, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato dell'impresa che dovranno fare i suoi giocatori nel ritorno dei quarti di finale di Conference League dopo la sconfitta per 3 a 0 dell'andata:

Come si prepara questa partita?

"Con testa libera sapendo che servirà un'impresa. Ogni tanto per questo non conta tanto la qualità tecnica ma la voglia, fare qualcosa che va oltre, con coraggio e liberi di testa. Dovremmo rischiare, provare e sognare. Nonostante la classifica a volte ci ha impedito di essere liberi in questa competizione, al Franchi a volte ci sono stati delle imprese. Mi dispiace non avere la rosa al completo perché i cambi ci aiutano, ma con la Lazio abbiamo dimostrato di essere squadra".

Che Fiorentina vorrebbe vedere domani?

"Questi ragazzi mi hanno sempre dato tutto. Quando non hai nulla da perdere voglio che ognuno dia il 110%: libertà di provare un dribbling, di fare un tiro in porta, di giocare a calcio. Questa partita deve portare a questo, anche se sappiamo che il Palace è una delle pretendenti più accreditate per vincere la Conference, che viene da una rimonta con il Newcastle e che ha una rosa completa".