Addio Champions per il Barcellona, sarà rivoluzione? Tre grandi obiettivi in estate

Il Barcellona saluta la Champions League ai quarti di finale nonostante il successo per 2-1 del Metropolitano. Decisivo il ko per 2-0 dell'andata al Camp Nou, adesso la formazione di Hansi Flick potrà concentrarsi sulla lotta per la Liga. Nove punti di vantaggio sul Real Madrid a sette giornate dal termine del campionato sembrano un bottino discretamente soddisfacente per i Blaugrana. La controprova arriverà nel prossimo incontro contro il Celta Vigo, quanto questa eliminazione peserà nei confronti di Lamine Yamal e compagni.

E poi? Poi ci sarà l'estate e i cambiamenti non mancheranno. Su tutti la caccia al nuovo attaccante. Perché Robert Lewandowski sembra al passo d'addio. Il polacco è sembrato un corpo estraneo in questa doppia sfida Champions, addirittura in panchina al ritorno. Andrà via a zero dal Barça, la dirigenza guidata da Deco è già al lavoro per l'erede. E Marcus Rashford? C'è tempo fino al 15 giugno per riscattarlo, ieri era in panchina ma è un fattore per i catalani. Costo, non trattabile per il Manchester United, 31 milioni di euro circa. Chissà che non parta il falso nueve di ieri, Ferran Torres, che davanti a una proposta milionaria in Premier League potrebbe lasciare.

A centrocampo le alternative di grandissima qualità non mancano, la sensazione è che non dovrebbe mutare granché. Il club catalano lavora però a un grande difensore centrale, con Andreas Christensen che tra sfortuna e infortuni si libererà a zero. Alessandro Bastoni è nome noto, l'Inter può farlo partire, tra le idee anche Tarek Muharemovic del Sassuolo, magari come backup. E poi c'è da fare i conti con Joao Cancelo, terzino destro e sinistro, che ha già espresso la sua volontà di restare.