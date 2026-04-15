TMW Radio Cugini: "L’anno prossimo sarà un’Inter molto diversa. Chivu merita la conferma"

Il giornalista Mimmo Cugini ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio, durante Maracanà.

Che Inter ci dobbiamo aspettare l'anno prossimo?

"Questa a livello di organico è stata considerata una stagione ponte, perché con Chivu era difficile pensare ad una rivoluzione della rosa dopo il finale della scorsa stagione. Quest'anno l'Inter non è stata brillante in Europa, mentre invece lo è stata molto in campionato. A Chivu comunque piace più la difesa a quattro che la difesa a tre e quindi, oltre allo svecchiamento dovuto all'età alta di molti, bisognerà vedere che caratteristiche andranno ricercate. Mi immagino un'Inter molto diversa rispetto a quella di quest'anno, impostata sulle idee del tecnico rumeno che si è meritato la conferma con un'ottimo percorso al primo anno".

In Italia sta venendo criticato il 3-5-2, considerato troppo difensivista. Sei d'accordo?

"Il problema non è tanto la difesa a tre, quanto l'interpretazione. Inzaghi ad esempio con l'Inter aveva portato i propri giocatori a rendere al centocinquanta per cento con il 3-5-2. Dal punto di vista agonistico il livello era stato quasi alla pari contro squadre come Barcellona e Bayern Monaco. Penso che il percorso di Inzaghi sia stato adombrato solo dal finale disastroso della scorsa stagione, ma nel complesso il suo lavoro è stato straordinario. Basti pensare quello che abbiamo visto dalle italiane in Champions League quest'anno".

Se fossi in Dan Friedkin cosa faresti per risolvere l'attuale situazione fra Ranieri e Gasperini?

"Io metterei Gasperini e Ranieri uno di fronte a l'altro, per chiarirsi o per scontrarsi definitivamente. Qualora la rottura dovesse dimostrarsi così netta non sarebbe possibile andare avanti con tutti e due".