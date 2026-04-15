Fabregas: "Mi piacerebbe fare come Wenger. Kempf? Rudiger magari la sparava lontana"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha giurato amore e fedeltà alla sua squadra, spiegando che non accetterà di allenare mai nessun altro club italiano. Il tecnico ne ha parlato ancora in conferenza stampa, a due giorni dal match contro il Sassuolo: "È difficile. In questo momento mi sento così, sono innamorato di tutto quello che sto facendo qua. Questo non cambia e non cambierà, la mia vita è preparare il match contro il Sassuolo. L'ho vissuto come giocatore, lo vedo tanto, oggi va tutto bene, ma magari perdiamo due partite e la gente non ti vuole più. Questo è così. La gente si è abituata a un'asticella alta, io lo voglio per primo. I comaschi mi vorrebbero come Wenger? Mi piacerebbe tantissimo"

Rimane la miglior difesa quella del Como. Che problemi ci sono stati con l'Inter?

"La nostra difesa non è andata in confusione. Se vuoi dopo ti faccio vedere il nostro pressing. Abbiamo recuperato una serie di palloni. Abbiamo fatto una difesa incredibile, pressing alto al top. Poi su palla inattiva è vero, non abbiamo fatto bene, ma questo c'entra anche nella tensione del momento. Il secondo gol l'abbiamo analizzato, non è una combinazione, Kempf arriva anche in tranquillità su quella palla. Butez mi ha detto che gli ha parlato. Magari Rudiger in quell'occasione la sparava lontana e arrivava dopodomani la palla. Sui cross loro sono fortissimi, ti fanno gol così. Se mi dici confusione... La squadra per me ha difeso bene. In alcune cose abbiamo fatto male, sì. Io sono sicuro che questa è la strada giusta, la squadra mi dà sempre risposte per stare sereno. Mi dà segnali positivi. Li conosco, so quando non stiamo bene, come con Cagliari e Udinese. Ma dobbiamo continuare. Ma pensiamo al Sassuolo ora".

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