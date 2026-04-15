TMW Fiorentina, Kean out nella rifinitura pre Crystal Palace. Regolarmente in gruppo Gosens

Seduta di rifinitura per la Fiorentina alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace, valida per il ritorno dei quarti di finale. Ai viola, dopo la sconfitta per 3-0 dell'andata a Londra, servirà una vera e propria impresa per centrare la qualificazione alla semifinale e non arrivano buone notizie sul fronte Moise Kean.

L'attaccante dei viola non è infatti presente all'allenamento che si sta svolgendo in questi minuti e molto probabilmente sarà dunque out anche per la gara di domani sera. Buone notizie invece su Robin Gosens, uscito acciaccato dalla gara contro la Lazio di venerdì scorso. Il tedesco è in gruppo e sarà a disposizione i Vanoli per la partita contro gli inglesi.

Allenamento differenziato invece per Fabiano Parisi, ai box da alcune settimane per un problema muscolare. Difficile che riesca a recuperare per domani, con la Fiorentina che dovrà dunque fare a meno sia di lui che di Kean, per la gara che vale tantissimo per la stagione europea dei viola.