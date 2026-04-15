Aston Villa, Tielemans: "Due cose importanti: tifosi e partire diversamente rispetto a Bologna"

Al fianco di Unai Emery, per l'Aston Villa in conferenza stampa ha parlato il centrocampista Youri Tielemans, parlando così verso il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Bologna: "L'atmosfera sarà importante, sappiamo quanto possiamo essere forti con la spinta dei tifosi. E' speciale averli alle nostre spalle, a volte con loro riusciamo ad andare oltre i limiti".

Cosa vi ha lasciato la gara di andata?

"Non avevamo giocato in campionato, era la prima gara dopo la sosta e riprendere il ritmo non è semplice. Avevamo iniziato lentamente, il Bologna forte con anche un gol annullato. Poi siamo stati bravi e non abbiamo più concesso molto oltre alla traversa. Domani dovremo iniziare in modo diverso comunque".

Che atmosfera c'è in spogliatoio?

"Sentiamo di essere in un buon momento. Conosciamo le nostre qualità e meritiamo di essere qui, vogliamo far durare questo buon momento fino a fine stagione".

Può essere la stagione giusta per un trofeo?

"Non puoi mai saperlo... Ovviamente giochiamo per vincere. Questa è la mentalità mia e di molti all'interno della squadra".

Cosa le chiede Emery?

"Sono qua da quasi tre anni, so di cosa ha bisogno. Come centrocampista cerco di parlare con tutti i compagni perché ho una visione privilegiata, è una cosa che ho sempre fatto".