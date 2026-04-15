TMW Sorpresa al Salaria Sport Village: Koné in tribuna per Boreale-Bisceglie. Ecco perché

Manu Kone non è ancora in grado di scendere in campo con la Roma a causa di problemi fisici, ma si è comunque fatto vedere in pubblico. Come raccolto da TMW infatti, il centrocampista si è presentato in tribuna al Salaria Sport Village per assistere a Boreale-Bisceglie, gara valida per la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. Il francese ha infatti un cugino che milita nella squadra ospite.

Gasperini nel frattempo spera di recuperarlo al più presto. Il tecnico di Grugliasco con ogni probabilità però potrà utilizzarlo solo da maggio in poi e dunque dovrà farne a meno nei match contro Atalanta e Bologna. L'obiettivo è quello di schierarlo contro la Fiorentina, con la speranza che quella partita abbia importanza per la corsa Champions e che i giallorossi non vanifichino quanto di buono fatto nelle prossime due sfide.