L'ex Schwarz carica la Fiorentina contro il Crystal Palace: "Serve una squadra di guerrieri"

"E’ una partita non facile, non impossibile. Devono fare un buon lavoro e i tifosi devono dare un grande aiuto". Alla vigilia di Fiorentina-Crystal Palace, a parlare è un grande ex viola come Stefan Schwarz: "Cominciare bene la partita è fondamentale, trovare subito un gol e avere un grande spirito combattivo, lo spirito da guerrieri dei fiorentini, che non mollano mai", sottolinea Schwarz a Radio Firenzeviola. La squadra di Vanoli è infatti chiamata ad un'impresa in Conference League per provare a ribaltare il 3-0 subito all'andata dei questi di finale nella partita di Londra.

"Cosa direi ai giocatori per caricarli? E’ una bella opportunità per far dimenticare la prima partita a Londra - continua Schwarz - , rispettare l'avversario ma dare allegria ai tifosi viola. E’ una stagione difficile per la Fiorentina perché la tifoseria non è abituata a lottare per la salvezza, però questa ultima vittoria contro la Lazio è stata importante e magari ha dato una serenità in più per la partita di domani".

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