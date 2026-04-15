TMW Radio Bezzi: "Sarri-Fiorentina? No, ma ci sarà un valzer in estate di tecnici..."

Il giornalista Gianni Bezzi ha parlato del temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Serie A, si prospetta un'estate rovente per le panchine:

"Quest'anno credo ci sarà un valzer di quelli pesanti. Sicuramente ci potrebbe essere il ritorno di Inzaghi in Italia, che è anche a rischio esonero in Arabia. E potrebbe anche andare in Nazionale. Mi risulta anche che ci potrebbe un posto in Federcalcio per Ranieri. Quello che sta accadendo alla Roma è un fatto molto grave. Poi la Lazio potrebbe cambiare. Sono solo un paio le panchine certe. E non escluderei anche l'addio di Allegri, magari in Nazionale".

Gasperini al Napoli?

"Non credo. Per me non è adatto neanche Italiano, io ci metterei in lista Thiago Motta. Sarri-Fiorentina? Paratici sta corteggiando, da quanto so, Fabio Grosso".

Chi è che ha fatto un'impresa quest'anno come allenatore?

"Direi l'allenatore dell'Udinese, Runjaic. per me ha fatto un ottimo lavoro. E poi Grosso. Per me Vanoli non ha fatto un'impresa".

E Sarri?

"Sarri ha lavorato in una situazione disastrata, gli hanno dato via giocatori, senza mercato in estate, c'erano altri giocatori che dovevano partire, e poi gli infortuni. Gioca in uno stadio vuoto...".