Fonseca: "Leao potrebbe vincere il Pallone d'Oro. Milan? Difficile che torni ad allenare in A"

Intervistato da Sportitalia a margine del Portugal Football Summit, mister Paulo Fonseca ha raccontato il suo addio al Milan e dato la sua opinione sul suo connazionale Rafa Leao, tornato a essere un caso sulla sponda rossonera di Milano. Queste le sue principali dichiarazioni.

"Se c’è un senso di incompiuto per com’è finita l’esperienza al Milan? Non penso tanto al futuro, non penso al ritorno in Italia. Solo per vivere, voglio vivere lì perché è un Paese che mi piace molto ma sarà difficile che io torni ad allenare lì. Penso che quella al Milan sia stata una grandissima esperienza, mi ha portato tanto. È stato un momento di evoluzione per me, mi dispiace per come siano finite le cose. Sono una persona che ha sentimenti positivi”.

Fonseca ha poi proseguito così sul Diavolo: "Non devo interferire sul momento del Milan, lì ho lasciato tanti amici, come a Roma. Sono persone che restano nel mio cuore". Infine, la battuta su Leao: "Posso dire che Rafa potrebbe essere un Pallone d’Oro, potrebbe essere il miglior calciatore del mondo ma la situazione ora è questa. Non voglio interferire con il momento del Milan".