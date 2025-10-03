Il Lione vola, Fonseca gongola: "Quando giochiamo così per gli avversari è dura"

Il Lione ha battuto il Salisburgo per 2-0 in Europa League e continua il suo ottimo momento. Il gol del vantaggio è stato firmato da Martin Satriano, mentre il raddoppio è arrivato grazie a Ruben Kluivert. La squadra ha mantenuto la porta inviolata, offrendo una prestazione convincente sia in fase difensiva sia offensiva. Dopo il match, l’allenatore Paulo Fonseca ha lodato il contributo dell’attaccante uruguaiano: "È importante per un attaccante segnare. Satriano ha lavorato molto da quando è arrivato. È un giocatore di area, e questo gol fa bene alla sua fiducia. Ha fatto anche altre cose molto buone in campo, ha creato connessioni con i compagni e avuto altre occasioni. Si è integrato bene nel gruppo e spero che questo sia il primo gol di una lunga serie".

Fonseca ha poi commentato la prestazione generale della squadra: "Abbiamo disputato una grande partita, probabilmente una delle migliori della nostra stagione contro una squadra solida. Quando giochiamo così, diventa difficile per gli avversari impensierirci. Sia in fase difensiva che offensiva siamo stati molto bravi e abbiamo giocato con grande coraggio".

Il tecnico ha aggiunto: "Abbiamo difeso con intensità e, quando avevamo il possesso, siamo stati capaci di gestire i tempi della partita, imprimendo ritmo quando necessario. Era una partita potenzialmente complicata, ma l’abbiamo preparata perfettamente e controllata con precisione".