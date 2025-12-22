TMW Fullkrug verso il Milan, Vieri: "Sapete con quanta pressione arriverà il nuovo attaccante?"

L'ex attaccante del Milan - tra le altre - Christian Vieri è intervenuto ai microfoni dei media presenti a Riyadh per la finale di Supercoppa italiana tra Bologna e Napoli. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di TMW sulla ricerca di un centravanti da parte dei rossoneri: "Il Milan è in vetta anche senza attaccante, adesso leggo che starebbe provando a prendere un nuovo centravanti per risolvere i problemi davanti. Sapete con quanta pressione arriverà questo giocatore?".

Il Milan ha scelto Fullkrug

Niclas Fullkrug, nato ad Hannover il 9 febbraio del 1993, professione attaccante. Ecco il profilo scelto dal Milan per ovviare alle lacune del reparto avanzato evidenziate - complici anche gli infortuni - in questa prima parte di stagione. La trattativa con il West Ham per il centravanti tedesco (leggi qui la scheda di TMW), di fatto è da considerarsi chiusa, salvo alcuni (classici) dettagli da ultimare prima della definitiva fumata bianca. L'affare si concluderà sulla base di un prestito gratuito per sei mesi - quindi fino a giugno 2026 - con diritto di riscatto in favore del Milan fissato a 13 milioni di euro. Tutto concordato anche sotto l'aspetto contrattuale: per i sei mesi in Serie A, lo stipendio corrisposto dal Milan sarà di 1,3 milioni di euro.

Si punta a convocarlo già il 2 gennaio

Questioni burocratiche a parte, dunque, i termini dell'operazione tra West Ham e Milan sono stati concordati. Resta da capire quando Massimiliano Allegri potrà cominciare ad avere a disposizione Fullkrug. E qui arriva la novità delle ultime ore. Il tedesco può davvero essere il regalo da scartare sotto l'albero di Natale, in quanto il suo sbarco a Milano non è da escludere possa avvenire già nelle prossime ore (al più tardi tra il 26 o il 27 dicembre): questo perché - rispetto a qualche giorno fa - c'è la possibilità di poterlo utilizzare già il 2 gennaio, giorno di Cagliari-Milan, nonché giorno dell'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato.