Vieri: "Pio Esposito va lasciato tranquillo". E poi fa l'in bocca al lupo all'Italia di Gattuso

Presente anche lui alle finali del World Legends Padel Tour, Christian Vieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Fiorentina: "Ha bisogno di punti. La gente è arrabbiata, più fai il tifo per la tua squadra e meglio è". L'ex nerazzurro ha poi analizzato il momento dell'Inter reduce dalla sconfitta nel derby contro il Milan e nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Ha fatto due buone partite ed è venuta via con zero punti. Bisogna guardare ogni minimo dettaglio. Le cose non stanno andando per il verso loro".

Da bomber a bomber. L'ex centravanti dell'Italia ha espresso un commento anche sulle prestazioni di Francesco Pio Esposito che sta ben figurando con la maglia dell'Inter: "L’anno scorso giocava in Serie B dove ha fatto un grande campionato. Poi è andato all’Inter: bisogna dargli tempo e lasciarlo tranquillo. I paragoni sono senza senso, vedremo tra 7-8 anni. È molto bravo, fa gol, regge il confronto fisico. Deve migliorare ma lo farà giocando".

Infine un commento sulla Nazionale italiana che a marzo giocherà lo spareggio per approdare al Mondiale: "Non posso dire a Rino chi deve giocare. Abbiamo Retegui, Kean e Pio come attaccanti. In bocca al lupo Rino, noi siamo tutti con voi".