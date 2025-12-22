Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale

115 gol in 355 presenze: Niclas Fullkrug si presenterà al Milan con questo biglietto da visita. Centravanti potente, forte fisicamente e nel gioco aereo (alto quasi 190 cm), il classe 1993 di Hannover ha una smisurata voglia di riscattare l'avventura flop al West Ham e convincere i rossoneri facendo quello che sa fare meglio: gonfiare la rete.

La carriera di Fullkrug, oggi 32enne, parla di un bomber sbocciato piuttosto tardi. Dopo aver realizzato due gol in un anno e mezzo alla sua prima avventura tra i professionisti, col Werder Brema, il tedesco è volato infatti seconda divisione e c'è rimasto per quattro stagioni: dal Greuther Furth al Norimberga fino all'Hannover 96. È solamente tra il 2021 e il 2022, una volta tornato in Bundes col Werder, che Lucke è esploso davvero ad alti livelli: 19 reti in 33 presenze. L’anno successivo ha confermato questi ottimi numeri, nel frattempo ha preso parte ai Mondiali con la Germania, chiudendo il torneo con 2 gol in 3 partite. L’impatto con la Nazionale è stato immediato: 7 reti nelle prime 7 apparizioni. Quasi a dire: "È valsa la pena aspettare...".

Il salto successivo è stato al Borussia Dortmund, con cui nel 2023-2024 è arrivato a giocarsi la storica finale di Champions League col Real Madrid. Poi il trasferimento al West Ham, dove tra infortuni a ripetizione e continui cambi in panchina ha faticato però a trovare continuità, restando spesso ai margini. In Nazionale, però, è rimasto una presenza costante: ha partecipato agli Europei del 2024 e pure alla Final Four di Nations League 2025. La prossima sfida? La Serie A.