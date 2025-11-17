Nicolini sulla Samp: "Il grande errore è stato non confermare Evani. A gennaio serve..."

Enrico Nicolini, ex giocatore della Sampdoria oggi opinionista di Telenord, ha analizzato il pessimo avvio di stagione della compagine blucerchiata in Serie B:

"Per quanto riguarda la scelta dell'allenatore iniziale, l'errore di fondo è uno: quello di non aver confermato Attilio Lombardo e Chicco Evani. Questo è l'errore di fondo, poi tutto quello che è successo dopo è una conseguenza di quello che non hai fatto quando dovevi fare. Detto questo, ormai è acqua passata".

In prospettiva mercato di gennaio, poi, spiega: Ci vuole un centrocampista che sappia giocare a pallone. Noi abbiamo 8-9 centrocampisti in organico, ma sono tutti uguali. Ne giocano due o tre, ma sono tutti uguali, non abbiamo un giocatore che detti i tempi, che abbia un lancio, che abbia un tiro".